Модрич определился со своим будущим в Реале
Хорват точно не останется в стане мадридцев.
Хавбек Реала Лука Модрич планирует покинуть клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Jutarnji List.
Игрок не намерен присоединяться к тренерскому штабу Карло Анчелотти и предпочитает продолжить игровую карьеру.
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38-летний хорват намерен играть еще один или два сезона, в зависимости от своей формы, уровня игры и семейных обстоятельств.
В текущем кампании Модрич провел 20 матчей в Ла Лиге, в которых забил один гол и отдав четыре ассиста.
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