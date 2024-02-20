Модрич определился со своим будущим в Реале

Хорват точно не останется в стане мадридцев.

Хавбек Реала Лука Модрич планирует покинуть клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Jutarnji List.

Игрок не намерен присоединяться к тренерскому штабу Карло Анчелотти и предпочитает продолжить игровую карьеру.

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38-летний хорват намерен играть еще один или два сезона, в зависимости от своей формы, уровня игры и семейных обстоятельств.

В текущем кампании Модрич провел 20 матчей в Ла Лиге, в которых забил один гол и отдав четыре ассиста.

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