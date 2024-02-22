Легенда Реала: Во времена "галактикос" нам было трудно побеждать

Гути считает, что у той команды были серьезные проблемы в защите.

Бывший полузащитник мадридского Реала Гути поделился воспоминаниями об эпохе "галактикос".

По словам испанца, игроки того состава не отличились желанием отрабатывать в защите, поэтому одерживать победы было трудно.

"Когда мы вступили в эпоху "галактикос", мне это не понравилось. Я знал, что буду меньше играть и что мы будем играть хуже. Во времена "галактикос" нам было трудно побеждать.

Многие бежали вперед, но мало кто возвращался в защиту", - цитирует слова экс-хавбека портал OneFootball.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер принципиального соперника Реала оценил возможный переход Мбаппе в "сливочные".

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