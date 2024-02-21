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Гризманн оценил вероятный переход Мбаппе в Реал

Француз верит, что его соотечественнику понравится в Испании.
Сегодня, 00:49
Гризманн и Мбаппе / Getty Images
Гризманн и Мбаппе / Getty Images

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в Реал.

"Его очень хорошо примут в Испании. В любом случае я был бы очень рад сыграть против него в дерби", – сказал француз в интервью Le Monde.

Напомним, у Мбаппе этим летом заканчивается контракт с ПСЖ. Игрок планирует перебраться в Реал на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету 25-летнего футболиста 21 гол и 4 ассиста в 20-ти матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что стали известны детали перехода Мбаппе в Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Антуан Гризманн Килиан Мбаппе

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