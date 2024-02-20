Мбаппе в Реале будет получать 15 млн в год, но подпишет фантастический бонус

Официальное объявление о переходе Килиана Мбаппе в Реал Мадрид становится все ближе, а деталей об этом трансфере становится все больше.

Как сообщает BBC, француз будет получать в стане "сливочных" достаточно небольшую зарплату для игрока своего уровня, а именно всего 15 млн евро, однако, получит фантастический бонус в размере 150 млн евро.

Соглашение Килиана с испанским грандом будет действительно на протяжении пяти лет, то есть, до лета 2029 года.

Также отмечается, что в случае ухода Луки Модрича из клуба Мбаппе заберет его 10-ый номер, под которым он выступает за сборную Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что Модричу предложили роль в тренерском штабе Анчелотти.

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