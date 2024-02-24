Голкипер Манчестер Сити установил клубный рекорд в матче АПЛ с Борнмутом

Эдерсону покорилось новое достижение в составе "горожан" в чемпионате Англии.

Манчестер Сити в матче 26-го тура английской Премьер-лиги минимально обыграл на выезде Борнмут (1:0).

"Горожане" праздновали победу благодаря единственному в противостоянии голу Фила Фодена, а в то же время голкиперу гостей Эдерсону покорилось в этом поединке уникальное достижение.

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30-летний бразилец, сохранив ворота в неприкосновенности, провел свой 110-й "сухой" матч в АПЛ, что является клубным рекордом для Манчестер Сити в чемпионате Англии, сообщает Squawka.

По количеству поединков "на ноль" в АПЛ Эдерсон превзошел бывшего голкипера "горожан" Джо Харта.

Напомним, что Эдерсон выступает за Манчестер Сити с лета 2017 года. Всего в составе английской команды бразилец провел во всех турнирах 322 матча, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 151 поединке.

Ранее сообщаось, что Манчестер Сити готовится получить щедрое предложение по своему лидеру.

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