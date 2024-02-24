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Футбол

Манчестер Сити готовится получить щедрое предложение по своему лидеру

Клубы Саудовской Аравии не теряют надежд заполучить Кевина Де Брюйне.
Сегодня, 10:26
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Этим летом Манчестер Сити готовится получить выгодное предложение из Саудовской Аравии по Кевину Де Брюйне, сообщает The Times.

Четыре ведущих клуба Саудовской профессиональной лиги сделали 32-летнего бельгийца своей главной трансферной целью. Они считают, что его переход еще больше повысит привлекательность национального чемпионата.

В прошлом году Де Брюйне получал предложения из Саудовской Аравии, но хавбек "горожан" не захотел уезжать из Англии. Нынешний контракт Де Брюйне с Манчестер Сити рассчитан до лета 2025 года.

Изданием отмечается, что саудовские клубы также настроены приобрести опорника Манчестер Юнайтед Каземиро. К тому же, они готовы возобновить попытки подписать вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха.

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Стоит отметить, что для приобретения еще большего количества звезд европейского футбола Саудовская профессиональная лига меняет свои правила, увеличивая количество легионеров,которые могут быть в составе, с восьми до десяти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Кевин Де Брюйне Саудовская Аравия

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