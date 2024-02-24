Манчестер Сити готовится получить щедрое предложение по своему лидеру
Этим летом Манчестер Сити готовится получить выгодное предложение из Саудовской Аравии по Кевину Де Брюйне, сообщает The Times.
Четыре ведущих клуба Саудовской профессиональной лиги сделали 32-летнего бельгийца своей главной трансферной целью. Они считают, что его переход еще больше повысит привлекательность национального чемпионата.
В прошлом году Де Брюйне получал предложения из Саудовской Аравии, но хавбек "горожан" не захотел уезжать из Англии. Нынешний контракт Де Брюйне с Манчестер Сити рассчитан до лета 2025 года.
Изданием отмечается, что саудовские клубы также настроены приобрести опорника Манчестер Юнайтед Каземиро. К тому же, они готовы возобновить попытки подписать вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха.
Читай также: Футбол сегодня: Арсенал - Ньюкасл, матчи Барселоны, Манчестер Юнайтед, Сити и Баварии
Стоит отметить, что для приобретения еще большего количества звезд европейского футбола Саудовская профессиональная лига меняет свои правила, увеличивая количество легионеров,которые могут быть в составе, с восьми до десяти.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!