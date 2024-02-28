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Зинченко назвал своего лучшего друга в Арсенале

Украинец назвал футболиста, с которым играл в Манчестер Сити.
Сегодня, 13:45
Габриэл Жезус и Александр Зинченко / Getty Images
Габриэл Жезус и Александр Зинченко / Getty Images

Защитник Арсенала Александр Зинченко высказался о своем лучшем друге в лондонской команде.

По словам украинца, у него тесные отношения с Габриэлем Жезусом.

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“Мы очень дружный коллектив. Трудно выбрать игрока, с которым я ближе всего, но если надо выбрать одного, то это Габриэл Жезус. Я знаю его дольше, чем свою жену! Это шутка, но я действительно знаю его давно!

Сейчас у нас обоих есть дети, однако из-за наших графиков довольно трудно проводить время вместе семьями. Приятно делиться опытом с игроками разных стран и культур, хотя мы все говорим на одном языке, футбольном языке, который понимает весь мир. Я всегда хотел поехать в Бразилию, поэтому сейчас хорошо иметь друзей через футбол. Я могу расспросить их об этой стране, попросить некоторые советы", - отметил Александр.

Напомним, Зинченко и Жезус вместе выступали за Манчестер Сити, а затем вместе перешли Арсенал.

Ранее украинец раскрыл сроки восстановления от травмы.

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