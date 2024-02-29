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Цыганков стал автором юбилейного гола Жироны

Результативный удар украинца оказался знаковым для каталонской команды в Ла Лиге.
Сегодня, 13:59
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Жирона в матче 26-го тура испанской Ла Лиги одержала разгромную победу со счетом 3:0 над Райо Вальекано.

Непосредственно к успеху своей команды приложился украинский вингер Виктор Цыганков, который на 52-й минуте встречи вывел "бело-красных" вперед.

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Этим результативным ударом Цыганков вписал свое имя в историю Жироны. Как сообщила пресс-служба каталонского клуба, гол украинца стал юбилейным 200-м для команды в высшем испанском дивизионе.

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Жирона - Райо Вальекано (3:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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