Цыганков стал автором юбилейного гола Жироны

Результативный удар украинца оказался знаковым для каталонской команды в Ла Лиге.

Жирона в матче 26-го тура испанской Ла Лиги одержала разгромную победу со счетом 3:0 над Райо Вальекано.

Непосредственно к успеху своей команды приложился украинский вингер Виктор Цыганков, который на 52-й минуте встречи вывел "бело-красных" вперед.

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Этим результативным ударом Цыганков вписал свое имя в историю Жироны. Как сообщила пресс-служба каталонского клуба, гол украинца стал юбилейным 200-м для команды в высшем испанском дивизионе.

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🇺🇾 50 - Stuani vs @UDLP_Oficial (T. 17-18)

🤟 100 - Riquelme vs @U_D_Almeria (T. 22-23)

🇻🇪 150 - Yangel vs @SevillaFC (T. 23-24)

🇺🇦 200 - Tsygankov vs @RayoVallecano (T. 23-24) pic.twitter.com/QgLJ2APBNf — Girona FC (@GironaFC) February 28, 2024

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Жирона - Райо Вальекано (3:0).

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