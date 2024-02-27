Победный гол: Цыганков прокомментировал матч против Райо Вальекано

Украинец отметил роль семьи в своей игре.

В рамках 26-го тура чемпионата Испании Жирона на своем поле переиграла Райо Вальекано (3:0).

Вингер каталонской команды Виктор Цыганков открыл счет в поединке, а его гол стал победным.

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Украинский хавбек прокомментировал победу в своих социальных сетях.

"Моя семья – мое вдохновение. Важная победа для команды, продолжаем мечтать", - написал Цыганков.

В текущем сезоне Цыганков провел за Жирону во всех турнирах 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Жирона - Райо Вальекано.

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