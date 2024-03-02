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Игрок Ливерпуля рассказал, что был близок к переходу в Ман Юнайтед

Коди Гакпо мог стать игроком "красных дьяволов".
Сегодня, 16:29
Коди Гакпо / Getty Images
Коди Гакпо / Getty Images

Нападающий Ливерпуля Коди Гакпо подтвердил, что перед своим трансфером в "красных" был близок к переходу в Манчестер Юнайтед.

По словам нидерландца, он разговаривал со своим соотечественником и тренером манкунианцев Эриком тен Гагом, но, выбрал другой вариант, так как считал, что это лучше для него.

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"Манчестер Юнайтед действительно вел переговоры о подписании со мной контракт до того, как я перешел в Ливерпуль. Я также общался с Эриком тен Гагом.

Но в конце концов я пришел в Ливерпуль, и это было лучшее решение для меня", цитирует слова нидерландского форварда английский телеканал Sky Sports.

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