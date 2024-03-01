Легендарный капитан Ливерпуля навестил команду Формулы 1 в Бахрейне

В четверг, 29 февраля, официально начался юбилейный 75-й сезоны Формулы 1.

Новая кампания взяла свое начало в необычный день из-за предстоящего Рамадана - все уже привыкли, что первые практики проходят в пятницу.

Команды "королевы автоспорта" уже провели первые две практики, результаты которых получились довольно интересными.

Это касается в том числе и МакЛарен, у которого в боксах в тот момент находился звездный гость в лице легенды Ливерпуля и нынешнего тренера Аль-Иттифака Стивена Джеррарда.

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Стоит отметить, что команда из Уокинга очень удивила по итогам первой свободной тренировки, когда ее пилоты Ландо Норрис и Оскар Пиастри продемонстрировали второй и третий результат соответственно.

Однако спустя несколько часов результаты изменились: Пиастри установил пятое время, в то время как его напарник по итогам второй сессии занял последнее место.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Бахрейне.

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