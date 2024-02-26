"Последний танец" Хэмилтона и крах Альпин: анонс сезона Формулы 1 2024 года

Считанные дни остались до старта юбилейного 75-го сезона Формулы 1.

Команды использовали часть прошлого сезона и зимний перерыв, чтобы построить свои "колесницы", которые мы будем наблюдать на трассе следующие десять месяцев.

Да, сезон 2024 года должен все-таки стать рекордным по количеству проведенных гонок - в этом году гонщики выйдут на стартовую решетку 24 раза.

Предлагаем вместе с нами разобрать главные темы, которые интересуют фанатов "королевских гонок" в преддверии старта сезона.

Ферстаппен проведет идеальный сезон

Будем честны: нет ни одной даже малейшей причины полагать, что Макс Ферстаппен не будет доминировать в этом году.

Мы снова будем наблюдать за тем, как трехкратный чемпион мира разрывает пелотон, на первом круге отрывается от преследователя и приезжает к финишу с 30-секундным отрывом.

Источник: Getty Images

В прошлом сезоне Макс был близок к тому, чтобы выиграть все Гран-при. И если у Ред Булл не возникнут какие-то технические проблемы и если неудачи не будут их преследовать, можно готовиться к тому, что каждый уик-энд мы будем слушать гимн Нидерландов.

Скандал в Ред Булл не повлияет на расстановку сил в Кубке конструкторов

Это межсезонье стало одним из самых горячих в истории Формулы 1. Все началось с увольнения Гюнтера Штайнера, а продолжилось будущим переходом Льюиса Хэмилтона в Феррари и обвинения в адрес Кристиана Хорнера.

На момент написания материала остается неизвестной судьба британского руководителя "быков". Кто-то считает, что он уйдет из команды, кто-то говорит обратное.

Но даже если Хорнер уйдет из Ред Булл, на выступления команды в этом году скандал никак не повлияет. Это может иметь некоторый эффект наследующие годы, но не на этот - Ред Булл должен снова защитить статус чемпиона Кубка конструкторов.

Мерседес сделает ставку на Расселла

Этот сезон станет для Льюиса Хэмилтона последним в составе "серебряных стрел". А учитывая то, что семикратный чемпион мира не завершит карьеру, а уйдет к прямым конкурентам в лице Феррари, глупо ожидать, что команда станет полностью откровенничать с ним.

Конечно, сэр Льюис не мог не участвовать в разработке болида этого года, однако в середине сезона, когда команда начнет устанавливать обновления и начнет разработку болида 2025 года, доступа к данным у британца уже не будет.

Источник: Getty Images

Так что не стоит удивляться, когда в конце сезона Джордж Расселл будет в личном зачете пилотов выше своего старшего напарника. Мерседес должен сделать и сделает Джорджа своим главным приоритетом, это более чем логично.

А что касается Хэма, то команда найдет способ, как отблагодарить его за все эти годы очень успешного сотрудничества, который принес обеим сторонам множество трофеев.

Насколько успешной будет новая концепция Феррари?

Ред Булл задал тон в разработке болида. Гений Эдриана Ньюи спроектировал машину, которой позавидует любая команда Формулы 1. Эти же команды не стесняются копировать наработки австрийцев.

После двух лет неудач в Феррари поняли, что нынешний концепт болида ни к чему не приведет, а потому надо что-то делать. Руководитель Скудерии Фредерик Вассер признался, что новая машина будет действительно новой (на 95%).

Не слишком ли радикальные изменения? Никто не знает. Это же Феррари. Не стоит рассчитывать, что итальянцы навяжут серьезную борьбу Ред Булл, но если они станут уверенной второй силой чемпионата, то такие изменения уже можно будет считать успехом. А там и очередная смена регламента не за горами...

Астон Мартин: все или ничего

В прошлом году команда Лоуренса Стролла внезапно стала открытием чемпионата, когда в первой части сезона Фернандо Алонсо стабильно приезжал на подиум.

Главной проблемой британского коллектива стала гонка обновлений болида, которую он проиграл. После летнего перерыва Алонсо лишь два раза финишировал в ТОП-3.

Источник: Getty Images

Если ситуация повторится, это серьезно ударит по амбициям команды, которая рискует потерять свой главный актив. Учитывая формат контракт, Алонсо может задуматься над тем, чтобы сменить команду. А там и место в Мерседес освободится...

Научился ли МакЛарен на прошлогодних ошибках

Уже много было сказано о том, как ужасно МакЛарен начал прошлый сезон, и как замечательно он вышел из этой ситуации, став в определенный момент второй силой Формулы 1.

После предсезонных тестов Ландо Норрис заявил, что его команде еще далеко до Ред Булл и Феррари. Глядя на результаты, с таким тезисом британца можно согласиться. Все выглядит так, что Скудерия станет главным соперником "быков", которые продолжат доминировать.

МакЛарен в свою очередь собирается соперничать с Мерседес, у которого в этом году наверняка будут проблемы вне трассы, которые повлияют на слаженность работы многолетнего гегемона.

Интересно, как будет развиваться борьба Норриса с Оскаром Пиастри, который успешно провел дебютный сезон. Ландо на правах старшего остается первым номером в команде, но австралиец доказал, что способен вести за собой коллектив, если у его напарника что-то не получается.

Ожидаемое падение Альпин

Предсезонные тесты показали предполагаемую расстановку сил в пелотоне в 2024 году. И результат не порадует поклонников французской команды.

Исходя из результатов проведенного анализа, на данный момент болид Альпин - худший в Формуле 1. Французы умудрились переплюнуть даже Хаас!

Источник: Getty Images

Журналисты отмечают, что А524 "тяжелый, аэродинамически неэффективный, медленный на одном круге и на длинных пробегах". Отличная характеристика болида заводской команды, не так ли?

Еще одни характерным признаком упадка команды является то, что, по сообщению инсайдеров, высокопоставленные инженеры уже на полпути к увольнению.

Как же трудно будет Бруно Фамину, новому руководителю, вывести Альпин из пике...

Visa Cash App RB - главный прорыв года?

Если не учитывать наличие Макса Ферстаппена, сезон-2024 обещает подарить некоторые неожиданные результаты, и главным сюрпризом может стать РБ (он же Торо Россо, он же Альфа Таури).

После трех дней тестов можно сказать, что более тесное сотрудничество с Ред Булл дает свои плоды: Даниэль Риккардо и Юки Цунода стабильно занимали место в ТОП-5 по итогам дня.

Такое сотрудничество двух команд, принадлежащих одному концерну вызывает вопросы у остальных участников чемпионата, но сделать они вряд ли что-то смогут. РБ в свою очередь угрожает попить крови у соперников.

Можно даже предположить, что Риккардо и Цунода смогут порадовать своих фанатов, попав на подиум по итогам какого-то этапа.

Увольнение Штайнера не спасет Хаас

Когда в январе появилась информация, что Гюнтер Штайнер был уволен с поста руководителя Хаас, многие были шокированы.

И дело даже не в обаянии итальянца, который покорил сердца фанатов Формулы 1 (спасибо за это сериалу от Netflix "Drive to Survive").

Вопрос вызывает сам владелец команды Джин Хаас. Штайнер выполнял свою работу при ограниченных ресурсах, он делал все, что было в его силах. В то же самое время Хаас отказывался инвестировать в команду, требуя результат из того, что уже было.

Источник: Getty Images

Но когда у тебя один из худших болидов в пелотоне, а ты не хочешь вкладывать средства, и при этом требуешь борьбы за очки, хорошим управленцем тебя никто не назовет.

Так что Хаас будет вместе с Альпин "сражаться" за звание худшей команды чемпионата.

Небольшой прогресс Уильямс и стабильный Заубер

Нельзя не отметить то, как успешно работает Уильямс. Команда прогрессирует может и не очень быстро, но постепенно, стабильно.

Не в последнюю очередь это происходит благодаря Алексу Албону, который дает инженерам и аналитикам хорошую обратную связь. И поэтому команде из Гроу жизненно важно сохранить тайского гонщика, которого хочет вернуть Ред Булл на место Серхио Переса.

Главные сомнения насчет успешности сезона вызывает наличие такого второго пилота, как Логан Сарджент, который редко соответствует уровню своего напарника. Американец остается одним из представителей рентачей, которых в Формуле 1 становится все меньше и меньше, что не может не радовать.

Что же касается Заубер, то здесь все примерно то же самое. Нельзя сказать, что Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй сильно удивили на тестах (хотя китаец все же удивил в третий день, когда показал третий результат).

Они не выглядели настолько плохо, как это было в прошлом году. Но можно сказать, что так произошло не столько за счет прогресса Заубер, сколько за счет оппонентов.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!