Кто станет чемпионом Формулы-1 сезона-2025

Представляем вам прогноз букмекеров на предстоящий сезон "королевы автоспорта".

Уже вскоре стартует сезон Формулы-1 2025 года, в котором за победу поборются 20 пилотов из 10 разных команд.

ISPORT рассказывает, кого букмекеры считают главным фаворитом на получение звания чемпиона мира.

Прогноз и ставки букмекеров на чемпиона Формулы-1 сезона-2024

Ландо Норрис: 2

Макс Ферстаппен: 5/2

Шарль Леклер: 9/2

Льюис Хэмилтон: 6

Оскар Пиастри: 9

Джордж Расселл: 18

Шансы других пилотов завоевать титул можно считать нереалистичными. Ознакомиться с личным зачетом пилотов можно на ISPORT.

А вот в Кубке конструкторов фаворитом стал Макларен, который минимально обходит Ред Булл по котирровкам букмекеров.

Макларен: 11/10

Феррари: 29/20

Ред Булл: 4

Мерседес: 14

На нашем сайте также можно ознакомиться с календарем гонок Формулы-1 на сезон-2025.

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