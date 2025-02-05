Кто станет чемпионом Формулы-1 сезона-2025
Представляем вам прогноз букмекеров на предстоящий сезон "королевы автоспорта".
Уже вскоре стартует сезон Формулы-1 2025 года, в котором за победу поборются 20 пилотов из 10 разных команд.
ISPORT рассказывает, кого букмекеры считают главным фаворитом на получение звания чемпиона мира.
Прогноз и ставки букмекеров на чемпиона Формулы-1 сезона-2024
- Ландо Норрис: 2
- Макс Ферстаппен: 5/2
- Шарль Леклер: 9/2
- Льюис Хэмилтон: 6
- Оскар Пиастри: 9
- Джордж Расселл: 18
Шансы других пилотов завоевать титул можно считать нереалистичными. Ознакомиться с личным зачетом пилотов можно на ISPORT.
А вот в Кубке конструкторов фаворитом стал Макларен, который минимально обходит Ред Булл по котирровкам букмекеров.
- Макларен: 11/10
- Феррари: 29/20
- Ред Булл: 4
- Мерседес: 14
На нашем сайте также можно ознакомиться с календарем гонок Формулы-1 на сезон-2025.
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