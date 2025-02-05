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Автоспорт

Кто станет чемпионом Формулы-1 сезона-2025

Представляем вам прогноз букмекеров на предстоящий сезон "королевы автоспорта".
Сегодня, 17:01
Макс Ферстаппен и Серхио Перес / Getty Images
Макс Ферстаппен и Серхио Перес / Getty Images

Уже вскоре стартует сезон Формулы-1 2025 года, в котором за победу поборются 20 пилотов из 10 разных команд.

ISPORT рассказывает, кого букмекеры считают главным фаворитом на получение звания чемпиона мира.

Прогноз и ставки букмекеров на чемпиона Формулы-1 сезона-2024

  • Ландо Норрис: 2
  • Макс Ферстаппен: 5/2
  • Шарль Леклер: 9/2
  • Льюис Хэмилтон: 6
  • Оскар Пиастри: 9
  • Джордж Расселл: 18

Шансы других пилотов завоевать титул можно считать нереалистичными. Ознакомиться с личным зачетом пилотов можно на ISPORT.

 

А вот в Кубке конструкторов фаворитом стал Макларен, который минимально обходит Ред Булл по котирровкам букмекеров.

  • Макларен: 11/10
  • Феррари: 29/20
  • Ред Булл: 4
  • Мерседес: 14

На нашем сайте также можно ознакомиться с календарем гонок Формулы-1 на сезон-2025.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Перес Макс Ферстаппен

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