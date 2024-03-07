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Совладелица Ньюкасла высказалась о привлечении саудовских клубов к Лиге чемпионов

Аманда Стейвли уверена, что это произойдет.
Сегодня, 17:25
Аманда Стейвли / Getty Images
Аманда Стейвли / Getty Images

Совладелица английского Ньюкасла Аманда Стейвли прокомментировала возможность привлечения команд из Саудовской Аравии к Лиге чемпионов.

Функционерка заявила, что зная саудовских шейхов, она уверена в том, что это произойдет.

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"Я уверена, что в Лиге чемпионов будет клуб из Саудовской Аравии.

Я не знаю, сколько этого придется ждать, но, зная саудитов, я не думаю, что это займет много времени", - сказала Стейвли

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов ньюкасл Саудовская Аравия

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