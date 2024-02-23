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Саудовские клубы нацелились на ключевых игроков топ-команд АПЛ

Каземиро, Мохаммед Салах и Кевин де Брюйне являются теми, кого местные коллективы стремятся подписать больше всего.
Сегодня, 19:59
Мохаммед Салах / Getty Images
Мохаммед Салах / Getty Images

Саудовские клубы начинают очерчивать свои цели на предстоящее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Times, гранды местного футбола попытаются предложить "большие" деньги за Кевина де Брюйне. В Ман Сити уже готовятся к этому.

Также высоко в шорт-листах команд из саудовской Про Лиги находятся хавбек МЮ Каземиро и вингер Ливерпуля Мохаммед Салах.

Напомним, ранее сообщалось, что Каземиро сыграет в благотворительном шоу-матче с CS2, в котором будут собирать средства для украинских военных.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каземиро Кевин Де Брюйне Саудовская Аравия Мохаммед Салах

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