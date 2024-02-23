Саудовские клубы нацелились на ключевых игроков топ-команд АПЛ

Каземиро, Мохаммед Салах и Кевин де Брюйне являются теми, кого местные коллективы стремятся подписать больше всего.

Саудовские клубы начинают очерчивать свои цели на предстоящее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Times, гранды местного футбола попытаются предложить "большие" деньги за Кевина де Брюйне. В Ман Сити уже готовятся к этому.

Также высоко в шорт-листах команд из саудовской Про Лиги находятся хавбек МЮ Каземиро и вингер Ливерпуля Мохаммед Салах.

Напомним, ранее сообщалось, что Каземиро сыграет в благотворительном шоу-матче с CS2, в котором будут собирать средства для украинских военных.

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