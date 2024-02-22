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Каземиро, S1mple и woro2k: Состав участников благотворительного шоу-матча Зинченко и Жезуса

Киберспортивная команда Александра объявила список тех, кто сыграет в поединке.
Вчера, 21:36
Александр Зинченко
Александр Зинченко

Вскоре, 26 февраля, пройдет благотворительный шоу-матч, который организовывают футболисты Арсенала Александр Зинченко и Габриэль Жезус для сбора денег батальону Айдар.

В CS2 попробуют свои силы игрок Манчестер Юнайтед Каземиро, украинские блогеры Михаил Лебига и Николай Зырянов и военные выше упомянутого батальона Айдар Николай "Фокс" Дяченко и Андрей "Чичен" Отчиченко.

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Среди про-игроков и легенд украинской CS сцены в игре примут участие Александр "S1mple" Костылев, Владимир "woro2k" Велетнюк, Дмитрий "Jambo" Семера, Михаил "Kane" Благин и Арсений "ceh9" Триноженко.

Отметим, что первоочередной целью поединка является сбор 30 миллионов грн на различные нужды Айдара.

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