"Никогда не забывай, кто быстрее": Зинченко комично поздравил экс-одноклубника из Сити с днем рождения
Украинец показал забавное видео с тренировки "горожан".
В среду, 21 февраля, свой день рождения отпраздновал футболист сборной Алжира Рияд Марез.
Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко поздравил Мареза с праздником.
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Зинченко показал кадры, как он и Марез соревнуются в скорости. Украинец оказался быстрее своего бывшего одноклубника.
"С днем рождения, брат. Никогда не забывай, кто быстрее", - написал Александр.
Отметим, что Зинченко и Марез вместе выступали за Сити с 2018 по 2022 год.
Ранее сообщалось, что одноклубник Александра назвал украинца одним из лучших игроков мира.
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