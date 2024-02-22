"Никогда не забывай, кто быстрее": Зинченко комично поздравил экс-одноклубника из Сити с днем рождения

В среду, 21 февраля, свой день рождения отпраздновал футболист сборной Алжира Рияд Марез.

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко поздравил Мареза с праздником.

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Зинченко показал кадры, как он и Марез соревнуются в скорости. Украинец оказался быстрее своего бывшего одноклубника.

"С днем рождения, брат. Никогда не забывай, кто быстрее", - написал Александр.

Отметим, что Зинченко и Марез вместе выступали за Сити с 2018 по 2022 год.

Ранее сообщалось, что одноклубник Александра назвал украинца одним из лучших игроков мира.

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