iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Никогда не забывай, кто быстрее": Зинченко комично поздравил экс-одноклубника из Сити с днем рождения

Украинец показал забавное видео с тренировки "горожан".
Сегодня, 10:34
Александр Зинченко и Рияд Марез / Getty Images
Александр Зинченко и Рияд Марез / Getty Images

В среду, 21 февраля, свой день рождения отпраздновал футболист сборной Алжира Рияд Марез.

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко поздравил Мареза с праздником.

Читай также: Жена Зинченко вместе с дочкой посетила популярный украинский курорт

Зинченко показал кадры, как он и Марез соревнуются в скорости. Украинец оказался быстрее своего бывшего одноклубника.

"С днем рождения, брат. Никогда не забывай, кто быстрее", - написал Александр.

Отметим, что Зинченко и Марез вместе выступали за Сити с 2018 по 2022 год.

Ранее сообщалось, что одноклубник Александра назвал украинца одним из лучших игроков мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рияд Марез Александр Зинченко

Статьи по теме

Зинченко остался вне заявки Арсенала на матч Лиги чемпионов с Порту Зинченко остался вне заявки Арсенала на матч Лиги чемпионов с Порту
Определилась судьба участия Зинченко в матче против Порту в Лиге чемпионов Определилась судьба участия Зинченко в матче против Порту в Лиге чемпионов
Забавно отпраздновали: Зинченко поделился милым видео в День Влюбленных Забавно отпраздновали: Зинченко поделился милым видео в День Влюбленных
Одноклубник Зинченко назвал украинца одним из лучших игроков мира Одноклубник Зинченко назвал украинца одним из лучших игроков мира
Помочь журналистам

Видео

Феноменальный выстрел Галено в обзоре матча Порту - Арсенал
Феноменальный выстрел Галено в обзоре матча Порту - Арсенал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Бокс12:01
Флойд Мейвезер назвал лицо современного бокса
Украина11:37
Рух объявил о подписании бразильского вингера
Другие страны11:35
Дани Алвеса приговорили к тюремному сроку
Киберспорт11:16
Европейский RMR-турнир. Группа B: ENCE - Astralis и Heroic - GamerLegion в матчах за выход
Другие11:14
Не все чемпионы будут защищать титулы - состав Украины на Кубок Европы-2024 по метанию
Легкая атлетика10:55
Бех-Романчук пропустит чемпионат мира в помещении
Другие10:51
Календарь спортивных событий на 2024 год
Лига Чемпионов10:47
Арнаутович и Левандовски претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Лига Чемпионов10:36
УЕФА назвал претендентов на гол недели в Лиге чемпионов
Европа10:34
"Никогда не забывай, кто быстрее": Зинченко комично поздравил экс-одноклубника из Сити с днем рождения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK