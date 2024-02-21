Жена Зинченко вместе с дочкой посетила популярный украинский курорт

В среду, 21 февраля, Арсенал на выезде сыграет с Порту в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Незадолго до поединка жена украинского защитника "канониров" Александра Зинченко Влада Седан посетила Украину.

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Девушка вместе со своей старшей дочерью Евой отдохнули в Буковеле.

"Моя маленькая покорительница вершин", — написала Влада.

Ранее определилась судьба участия Зинченко в матче против Порту в Лиге чемпионов.

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