Жена Зинченко вместе с дочкой посетила популярный украинский курорт
Влада Седан показала девочке пейзажи гор.
В среду, 21 февраля, Арсенал на выезде сыграет с Порту в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Незадолго до поединка жена украинского защитника "канониров" Александра Зинченко Влада Седан посетила Украину.
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Девушка вместе со своей старшей дочерью Евой отдохнули в Буковеле.
"Моя маленькая покорительница вершин", — написала Влада.
Ранее определилась судьба участия Зинченко в матче против Порту в Лиге чемпионов.
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