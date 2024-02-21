iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жена Зинченко вместе с дочкой посетила популярный украинский курорт

Влада Седан показала девочке пейзажи гор.
Сегодня, 00:34
Влада Седан с дочкой Евой / instagram.com/v.lada_sedan/
Влада Седан с дочкой Евой / instagram.com/v.lada_sedan/

В среду, 21 февраля, Арсенал на выезде сыграет с Порту в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Незадолго до поединка жена украинского защитника "канониров" Александра Зинченко Влада Седан посетила Украину.

Читай также: Милевский похвастался новым имиджем

Девушка вместе со своей старшей дочерью Евой отдохнули в Буковеле.

"Моя маленькая покорительница вершин", — написала Влада.

Ранее определилась судьба участия Зинченко в матче против Порту в Лиге чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Победный гол Арнаутовича в обзоре матча Интер - Атлетико Победный гол Арнаутовича в обзоре матча Интер - Атлетико
Гризманн оценил вероятный переход Мбаппе в Реал Гризманн оценил вероятный переход Мбаппе в Реал
Холанд повторил легендарный рекорд Кейна в АПЛ Холанд повторил легендарный рекорд Кейна в АПЛ
Лига чемпионов: Интер обыграл Атлетико, ПСВ и Боруссия Д обменялись голами Лига чемпионов: Интер обыграл Атлетико, ПСВ и Боруссия Д обменялись голами
Помочь журналистам

Видео

Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона
Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:54
Победный гол Арнаутовича в обзоре матча Интер - Атлетико
Европа00:49
Гризманн оценил вероятный переход Мбаппе в Реал
Украина00:34
Жена Зинченко вместе с дочкой посетила популярный украинский курорт
Европа00:20
Холанд повторил легендарный рекорд Кейна в АПЛ
Лига Чемпионов00:05
Лига чемпионов: Интер обыграл Атлетико, ПСВ и Боруссия Д обменялись голами
Вчера, 23:56
Лига Чемпионов23:56
ПСВ и Боруссия Дортмунд не смогли выявить победителя в очном матче
Лига Чемпионов23:55
Интер благодаря голу Арнаутовича дожал Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Европа23:31
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
Европа23:23
Манчестер Сити обыграл на своем поле Брентфорд Ярмолюка
Теннис23:18
"Она будет мотивирована победить меня": Свитолина высказался о матче со Свентек
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK