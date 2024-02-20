Определилась судьба участия Зинченко в матче против Порту в Лиге чемпионов
Украинец имеет проблемы со здоровьем.
В среду, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграет Порту и Арсенал.
Как сообщает издание Standard, защитник лондонской команды Александр Зинченко не сможет принять участие в этом поединке.
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Украинский футболист пропустил последнюю тренировку перед матчем с португальской командой. Ранее он получил травму в матче АПЛ.
В текущем сезоне Зинченко провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Ранее одноклубник Зинченко назвал украинца одним из лучших игроков мира.
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