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Одноклубник Зинченко назвал украинца одним из лучших игроков мира

Киран Тирни высоко оценивает возможности Александра.
Сегодня, 19:40
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Киран Тирни назвал Александра Зинченко лучшим левым защитником мира.

Шотландец рассказал, что в Арсенале левый защитник должен много играть в центре, а такой функционал для него малознаком.

Другое дело Зинченко, для которого играть "шестерку" привычное дело. Это, вкупе с другими навыками украинца, делает его одним из лучших в мире.

"Одна из главных особенностей Арсенала заключается в том, что левый защитник там – один из тех, кто больше всего играет в центре. Зинченко – один из их основных созидателей, он скорее "шестерка".

Поначалу мне это было чуждо. Я никогда не играл на позиции центрального полузащитника, даже в детстве. Я всегда играл высоко и на краю, так, как предполагает более привычная роль левого защитника, знакомая мне всю мою жизнь.

Я тренировался с одним из лучших в мире, Зинченко. Для него это естественно, легко ему дается. Для меня же сейчас более естественна вертикальная игра на фланге", – приводит слова Тирни The Guardian.

Ранее также экс-тренер сборной Украины оценил трансфер Мудрика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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