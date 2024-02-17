Артета высказался о чемпионских амбициях Арсенала

В рамках 25-го тура чемпионата Англии Арсенал с легкостью разгромил Бернли.

После поединка Микель Артета поделился мыслями о чемпионских амбициях своих подопечных.

"Чемпионские амбиции? Все, что мы можем сделать, это выигрывать наши матчи. И теперь после наших двух больших побед на выезде предстоит тяжелый матч в Лиге чемпионов в Порту.

Я надеюсь, что мы сможем завоевать титул. Но это о последовательности, и вы видите стандарты других команд. Однако мы этого хотим, это точно", - сказал испанский специалист на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Арсенал отстает от Ливерпуля на 2 очка и, как минимум, временно опережает Ман Сити, у которого матч в запасе, на 3 пункта.

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