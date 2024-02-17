Артета высказался о чемпионских амбициях Арсенала
В рамках 25-го тура чемпионата Англии Арсенал с легкостью разгромил Бернли.
После поединка Микель Артета поделился мыслями о чемпионских амбициях своих подопечных.
"Чемпионские амбиции? Все, что мы можем сделать, это выигрывать наши матчи. И теперь после наших двух больших побед на выезде предстоит тяжелый матч в Лиге чемпионов в Порту.
Я надеюсь, что мы сможем завоевать титул. Но это о последовательности, и вы видите стандарты других команд. Однако мы этого хотим, это точно", - сказал испанский специалист на послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что Арсенал отстает от Ливерпуля на 2 очка и, как минимум, временно опережает Ман Сити, у которого матч в запасе, на 3 пункта.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!