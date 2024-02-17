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Бернли - Арсенал: обзор и результат матча чемпионата Англии 17.02.2024

Коллектив Микеля Артеты не оставил ни единого шанса подопечным Венсана Компани.
Сегодня, 19:00
Арсена / Getty Images
Арсена / Getty Images

В рамках 25-го тура чемпионата Англии Бернли на своем поле принял Арсенал.

Для "кларетовых" поединок начался ужасно и уже на 4-й минуте матча Мартин Эдегор великолепным ударом вывел гостей вперед.

Еще до перерыва коллектив Микеля Артеты сумел удвоить свое преимущество после того, как в ворота Джеймса Траффорда назначили 11-метровый, который реализовал Букайо Сака.

Все тот же Сака уже во второй 45-минутке довел счет до разгромного, но на этом "канониры" не прекратили издеваться над подопечными Венсана Компани и забили им еще дважды. Отличились Леандро Троссар и Кай Гаверц.

Статистика матча чемпионата Англии Бернли - Арсенал

Бернли - Арсенал 0:5

Голы: Эдегор, 4, Сака, 41 (пен), 47, Троссар, 66, Гаверц, 78

xG: 0.11 - 1.66
Удары: 4 - 13
Удары в створ ворот: 0 - 6
Владение мячом: 34% - 66%

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