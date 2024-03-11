Известный голливудский актер посетил матч Челси - Ньюкасл
Сэндлер решил провести вечер за просмотром британского футбола.
Известный американский актер Адам Сэндлер посетил матч АПЛ между Челси и Ньюкаслом.
Фанат спортивных событий решил порадовать своим присутствием болельщиков на трибуне и заодно посмотреть на увлекательную игру.
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"Добрый вечер, Адам Сэндлер", – написал аккаунт Челси в соцсетях.
Good evening, @AdamSandler. 👋#CFC | #CheNew pic.twitter.com/PiN1rQZcKp— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 11, 2024
Напомним, после первого тайма счет в матче равный (1:1). На гол Николаса Джексона "сороки" ответили забитым мячом Александра Исака.
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