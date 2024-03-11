Челси намерен заменить Почеттино тренером Жироны

Лондонский Челси, похоже, планирует сменить главного тренера.

Как сообщает издание AS, руководство "синих" намерено пригласить на пост наставника Мичела из Жироны.

Боссы столичного клуба вылетели в Испанию, чтобы провести беседу с испанским специалистом о его будущем и презентовать ему серьезное предложение, которое вступит в силу летом.

Однако, Мичел ранее заявлял, что останется в стане каталонцев на следующий сезон, поэтому, источник предполагает, что он откажется от того, чтобы возглавить клуб АПЛ.

Напомним, ранее Почеттино рассказал, готов ли он сам уйти из Челси.

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