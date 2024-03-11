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Челси намерен заменить Почеттино тренером Жироны

Клуб вскоре попытается начать переговоры с Мичелом.
Сегодня, 10:51
Мичел / Getty Images
Мичел / Getty Images

Лондонский Челси, похоже, планирует сменить главного тренера.

Как сообщает издание AS, руководство "синих" намерено пригласить на пост наставника Мичела из Жироны.

Боссы столичного клуба вылетели в Испанию, чтобы провести беседу с испанским специалистом о его будущем и презентовать ему серьезное предложение, которое вступит в силу летом.

Однако, Мичел ранее заявлял, что останется в стане каталонцев на следующий сезон, поэтому, источник предполагает, что он откажется от того, чтобы возглавить клуб АПЛ.

Напомним, ранее Почеттино рассказал, готов ли он сам уйти из Челси.

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