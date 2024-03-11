Почеттино рассказал, собирается ли он уходить из Челси

Аргентинец не уйдет из клуба добровольно.

Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино рассказал, рассматривает ли он добровольную отставку из Челси.

По словам аргентинского специалиста, он не понимает почему это должно произойти.

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"Нет, нет, нет. Почему? Никогда.

Вам нужно спросить игроков. Но можно сказать, что по их поведению видно, что они поддерживают меня и мой штаб", - заявил Маурисио.

Отметим, что Почеттино возглавил Челси летом этого года. Сейчас клуб идет на 11-й позиции.

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