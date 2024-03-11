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Почеттино рассказал, собирается ли он уходить из Челси

Аргентинец не уйдет из клуба добровольно.
Сегодня, 10:18
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино рассказал, рассматривает ли он добровольную отставку из Челси.

По словам аргентинского специалиста, он не понимает почему это должно произойти.

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"Нет, нет, нет. Почему? Никогда.

Вам нужно спросить игроков. Но можно сказать, что по их поведению видно, что они поддерживают меня и мой штаб", - заявил Маурисио.

Отметим, что Почеттино возглавил Челси летом этого года. Сейчас клуб идет на 11-й позиции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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