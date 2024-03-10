Почеттино пожаловался на недостаточную поддержку со стороны фанов Челси

Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино поделился мыслями о наставнике Ньюкасла Эдди Хау.

Аргентинский специалист выразил надежду, что его будут поддерживать так же, как поддерживают его визави в завтрашнем матче.

Читай также: Челси готов приобрести игрока, который может выступать на позиции Мудрика

"Я надеюсь, что однажды фаны Челси будут поддерживать меня так же, как Ньюкасл поддерживает Хау.

Я говорю это, потому что я здесь, я тренер Челси и я хочу выиграть так же сильно, как и наши болельщики!", - заявил 52-летний тренер.

Отметим, что Ньюкасл идет в текущей кампании на 9-й позиции. Челси занимает 11-ю строчку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!