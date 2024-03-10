iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Почеттино пожаловался на недостаточную поддержку со стороны фанов Челси

Аргентинец позавидовал своему визави накануне матча с Ньюкаслом.
Сегодня, 11:11
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино поделился мыслями о наставнике Ньюкасла Эдди Хау.

Аргентинский специалист выразил надежду, что его будут поддерживать так же, как поддерживают его визави в завтрашнем матче.

Читай также: Челси готов приобрести игрока, который может выступать на позиции Мудрика

"Я надеюсь, что однажды фаны Челси будут поддерживать меня так же, как Ньюкасл поддерживает Хау.

Я говорю это, потому что я здесь, я тренер Челси и я хочу выиграть так же сильно, как и наши болельщики!", - заявил 52-летний тренер.

Отметим, что Ньюкасл идет в текущей кампании на 9-й позиции. Челси занимает 11-ю строчку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Маурисио Почеттино

Статьи по теме

Арсенал с Зинченко обыграл Брентфорд, возглавив турнирную таблицу АПЛ Арсенал с Зинченко обыграл Брентфорд, возглавив турнирную таблицу АПЛ
Борнмут с Забарным на последних минутах избежал поражения от Шеффилда Борнмут с Забарным на последних минутах избежал поражения от Шеффилда
Два пенальти позволили Манчестер Юнайтед обыграть Миколенко и его Эвертон Два пенальти позволили Манчестер Юнайтед обыграть Миколенко и его Эвертон
Возвращение в Челси - приоритет для Тухеля Возвращение в Челси - приоритет для Тухеля
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: гонки преследования закроют восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа14:36
Руни рассказал, кто из игроков нынешнего Ман Юнайтед способен побить его рекорд
Европа14:04
Барселона включилась в борьбу за Судакова
Бокс13:58
"Когда Тайсон победит Усика, я буду готов": Паркер заговорил о бое с Фьюри
Бокс13:25
"Показал, что такое бокс": Промоутер Усика отреагировал на яркую победу Джошуа над Нганну
Украина13:21
Новичок Шахтера поделился впечатлениями от уровня УПЛ
Европа12:55
"Придется подождать": Тренер Жироны высказался о травме Цыганкова
Другие страны12:51
Роналду оценил успехи Ан-Насра в текущем сезоне
Другие страны12:19
Брат Дани Алвеса отреагировал на информацию о его самоубийстве
Биатлон12:15
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
Биатлон11:55
Биатлон-2023/2024: гонки преследования закроют восьмой этап Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK