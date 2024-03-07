Челси готов приобрести игрока, который может выступать на позиции Мудрика

Лондонский Челси летом может пополниться испанским талантом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" хотят подписать вингера Атлетик Бильбао Нико Уильямса. Английский клуб может активировать опцию выкупа в размере 50 млн евро.

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Отмечается, что испанец также интересует ряд других команд чемпионата Англии, однако, их названия не уточняются.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 6 голов и 11 ассистов в футболке баскского клуба.

Стоит сказать, что Нико чаще в этом сезоне выходил слева в атаке, где в Челси может сыграть Михаил Мудрик, хотя в целом больше матчей за карьеру провел на правом фланге.

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