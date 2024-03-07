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Челси готов приобрести игрока, который может выступать на позиции Мудрика

"Синие" рассматривают возможность активации опции выкупа Нико Уильямса.
Сегодня, 19:35
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Лондонский Челси летом может пополниться испанским талантом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" хотят подписать вингера Атлетик Бильбао Нико Уильямса. Английский клуб может активировать опцию выкупа в размере 50 млн евро.

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Отмечается, что испанец также интересует ряд других команд чемпионата Англии, однако, их названия не уточняются.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 6 голов и 11 ассистов в футболке баскского клуба.

Стоит сказать, что Нико чаще в этом сезоне выходил слева в атаке, где в Челси может сыграть Михаил Мудрик, хотя в целом больше матчей за карьеру провел на правом фланге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Нико Вильямс

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