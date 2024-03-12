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АПЛ заменит правила прибыльности и устойчивого развития перед стартом следующего сезона

При этом существующие расследования в отношении некоторых клубов будут рассматриваться по старым правилам.
Вчера, 23:34
АПЛ / Getty Images
АПЛ / Getty Images

Спорные правила прибыльности и устойчивости Английской Премьер-лиги (PSR) уже этим летом будут заменены новой системой финансового регулирования, сообщает Sky Sports.

Новая система будет соответствовать соотношению расходов команд к доходам, предусмотренному Положением УЕФА о финансовой устойчивости (FSR).

Эти правила в конечном итоге ограничат клубы, участвующие в европейских соревнованиях - они смогут тратить только 70% доходов на трансферы, зарплаты игроков и т.п.

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В случае одобрения новые правила не повлияют на текущие дела в отношении Эвертона, Ноттингем Форест и Манчестер Сити, которые по-прежнему будут рассматриваться на основе существующих финансовых моделей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ

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