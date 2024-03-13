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Реал предложит новый контракт Модричу

Мадридский клуб решил сохранить игрока в своих рядах.
Сегодня, 16:16
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

По информации Marca, Реал еще не предложил Луке Модричу новый контракт, но планирует сделать это в ближайшее время.

Клуб не собирается подписывать более длинное соглашение с 38-летним полузащитником, чем на один год.

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Ранее появилась информация, что Модрич отказался от предложения присоединиться к тренерскому штабу под руководством Карло Анчелотти, так как хочет выступить на Чемпионате мира 2026 года.

В текущем сезоне на счету хорвата два гола и четыре ассиста в 23 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич Реал Мадрид

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