Окружение игрока Реала недовольно его позицией на поле

Окружение Родриго объяснило, почему у вингера Реала наблюдается спад в результативности. Об этом сообщает издание The Athletic.

Окружение футболиста отмечает, что он вынужден играть не на своей обычной позиции на левом фланге, а на правом, что отразилось на его результативности.

Тем не менее, люди, близкие к игроку, утверждают, что он всегда проявляет себя важно в ключевых матчах, особенно в Лиге чемпионов. Они также подчеркивают, что цель Родриго - стать легендой Реала.

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В то время как болельщики выражают сомнения в способности Родриго оставаться в стартовом составе при приходе Килиана Мбаппе, в клубе бразильца поддерживают, и главный тренер Реала Карло Анчелотти по-прежнему ставит на него, а не на Браима Диаса.

Отметим, за последние 12 матчей 23-летний футболист забил всего один гол.

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