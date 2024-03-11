"Турецкий Месси" поделился эмоциями от своего первого гола за Реал

Арда Гюлер надеется, что после забитого мяча дела пойдут вверх.

Хавбек мадридского Реала Арда Гюлер вчера, 10 марта, забил свой первый гол в футболке "сливочных", отличившись в матче против Сельты.

Талантливый футболист, которого уже успели окрестить "турецким Месси" поделился эмоциями от своего достижения.

"Я очень счастлив быть в Реале. Это лучший клуб в мире, и, хотя это сложно, я верю, что имею качества и характер, чтобы преодолеть это.

Пока что это был тяжелый сезон, но я надеюсь, что после этого гола наступят лучшие времена", - заявил Гюлер.

Отметим, что Арда перешел к мадридцам летом прошлого года, однако, из-за ряда повреждений сумел дебютировать только в начале этого года

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