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"Турецкий Месси" поделился эмоциями от своего первого гола за Реал

Арда Гюлер надеется, что после забитого мяча дела пойдут вверх.
Сегодня, 09:24
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Хавбек мадридского Реала Арда Гюлер вчера, 10 марта, забил свой первый гол в футболке "сливочных", отличившись в матче против Сельты.

Талантливый футболист, которого уже успели окрестить "турецким Месси" поделился эмоциями от своего достижения.

"Я очень счастлив быть в Реале. Это лучший клуб в мире, и, хотя это сложно, я верю, что имею качества и характер, чтобы преодолеть это.

Пока что это был тяжелый сезон, но я надеюсь, что после этого гола наступят лучшие времена", - заявил Гюлер.

Отметим, что Арда перешел к мадридцам летом прошлого года, однако, из-за ряда повреждений сумел дебютировать только в начале этого года

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Арда Гюлер

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