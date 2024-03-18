Искусственный интеллект определил самых сексуальных тренеров АПЛ - Де Дзерби вне топ-10
The Sun показал очень странный топ.
Английский таблоид The Sun с помощью искусственного интеллекта представил рейтинг сексуальности главных тренеров английской Премьер-лиги.
"Победу" здесь завоевал Роб Эдвардс, второе место за Микелем Артетой, а тройку замкнул Гарри О'Нил.
Читай также: АПЛ заменит правила прибыльности и устойчивого развития перед стартом следующего сезона
Интересно, что бывший тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби занял 13 место.
Рейтинг самых сексуальных тренеров АПЛ:
Напомним, после 29 туров АПЛ Арсенал и Ливерпуль делят между собой первую строчку, имея по 64 балла.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!