Искусственный интеллект определил самых сексуальных тренеров АПЛ - Де Дзерби вне топ-10

Английский таблоид The ​​Sun с помощью искусственного интеллекта представил рейтинг сексуальности главных тренеров английской Премьер-лиги.

"Победу" здесь завоевал Роб Эдвардс, второе место за Микелем Артетой, а тройку замкнул Гарри О'Нил.

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Интересно, что бывший тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби занял 13 место.

Рейтинг самых сексуальных тренеров АПЛ:

Источник: The Sun

Напомним, после 29 туров АПЛ Арсенал и Ливерпуль делят между собой первую строчку, имея по 64 балла.

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