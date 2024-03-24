Горячая девушка Деле Алли опубликовала пикантные фото в образе русалки

Девушка хавбека Эвертона Деле Алли опубликовала в соцсетях кадры со своей новой фотосессии.

Синди Кимберли похвасталась откровенным нарядом в образе русалки, где грудь была прикрыта лишь ракушками.

Источник: Instagram

Источник: Instagram

В текущем сезоне Алли не провел ни одного матча за свой клуб. Игрок проходит реабилитацию после травмы.

Ранее сообщалось, что горячая девушка Деле Алли приняла участие в фотосессии для британского бренда одежды.

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