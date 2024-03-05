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Горячая девушка Деле Алли приняла участие в фотосессии для британского бренда одежды

Возлюбленная футболиста удивила своими образами.
Сегодня, 20:20
Синди и Деле / The Sun
Синди и Деле / The Sun

Девушка хавбека Эвертона Деле Алли засветилась на фотографиях рекламы одежды известного британского бренда.

Синди Кимберли, являясь амбасадром PrettyLittleThing, засветилась на эффектных кадрах в соцсетях компании.

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Отметим, бренд PrettyLittleThing – компания по созданию стильной одежды в среднем ценовом сегменте.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду посетила Диснейленд без Криштиану.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон модель Деле Алли

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