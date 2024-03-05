Горячая девушка Деле Алли приняла участие в фотосессии для британского бренда одежды
Возлюбленная футболиста удивила своими образами.
Девушка хавбека Эвертона Деле Алли засветилась на фотографиях рекламы одежды известного британского бренда.
Синди Кимберли, являясь амбасадром PrettyLittleThing, засветилась на эффектных кадрах в соцсетях компании.
Отметим, бренд PrettyLittleThing – компания по созданию стильной одежды в среднем ценовом сегменте.
Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду посетила Диснейленд без Криштиану.
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