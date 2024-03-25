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Легенда Реала рассказал, когда определится с будущим

Ждать осталось недолго.
Сегодня, 00:33
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Хавбек мадридского Реала Тони Кроос рассказал, когда выступит с заявлением о своем будущем.

По словам немецкого футболиста, он планирует определиться с дальнейшими шагами к Евро-2024.

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"Это решение, которое я должен принять через месяц или два, а потом мы увидим", - цитирует Тони журналист издания Cadena Cope Аранча Родригес.

Напомним, ранее Кроос вернулся в сборную Германии, и отличился ассистом на [[link_local link_article_id="7488287"]быстрый гол Флориана Вирца[[

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