"Воскрешение": Жирона отреагировала на дубль Довбика
Жирона в матче 30-го тура чемпионата Испании одержала победу со счетом 3:2 над Бетисом.
Добиться положительного результата в этом противостоянии каталонской команде помог украинский нападающий Артем Довбик, который оформил дубль, отличившись с пенальти и с игры.
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Украинец этими результативными ударами прервал "голевое молчание" за Жирону, которое длилось еще с 21 января, после чего пресс-служба каталонского клуба посвятила ему отдельный пост в соцсетях.
Жирона опубликовала фото празднования Довбика, подписав его: "Воскресное воскрешение".
Diumenge de resurrecció. pic.twitter.com/44EMWiJJk5— Girona FC (@GironaFC) March 31, 2024
Отметим, что теперь на счету Довбика 16 голов и пять результативных передач в 28 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Жирона поздравила Виктора Цыганкова и Артема Довбика с выходом на Евро-2024.
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