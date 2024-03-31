"Воскрешение": Жирона отреагировала на дубль Довбика

Украинский форвард впервые с января забил за каталонскую команду.

Жирона в матче 30-го тура чемпионата Испании одержала победу со счетом 3:2 над Бетисом.

Добиться положительного результата в этом противостоянии каталонской команде помог украинский нападающий Артем Довбик, который оформил дубль, отличившись с пенальти и с игры.

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Украинец этими результативными ударами прервал "голевое молчание" за Жирону, которое длилось еще с 21 января, после чего пресс-служба каталонского клуба посвятила ему отдельный пост в соцсетях.

Жирона опубликовала фото празднования Довбика, подписав его: "Воскресное воскрешение".

Отметим, что теперь на счету Довбика 16 голов и пять результативных передач в 28 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Жирона поздравила Виктора Цыганкова и Артема Довбика с выходом на Евро-2024.

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