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Цыганков снова испытывает проблемы со здоровьем и может пропустить матч с Атлетико

Тренер Жироны сообщил о состоянии игрока сборной Украины.
Сегодня, 16:40
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В преддверии матча чемпионата Испании против мадридского Атлетико главный тренер Жироны Мичел поделился информацию об игроках своей команды.

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Так, испанец сообщил, что имеет определенные проблемы украинец Виктор Цыганков, рискующий пропустить матч.

"Имеем сомнения относительно Цыганкова, который испытывает дискомфорт в мышце ноги. Это повреждение беспокоит его с последней игры, и ему не стало сильно лучше, поэтому посмотрим завтра. Все остальные игроки здоровы и готовы играть".

На ISPORT можно ознакомиться с детальной статистикой Виктора Цыганкова в нынешнем сезоне в матчах за Жирону и сборную Украины.

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