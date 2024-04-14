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Кадис - Барселона: Обзор и результат матча Чемпионата Испании 13.04.2024

Португалец прекрасным ударом через себя принес три очка каталонцам
Сегодня, 00:03
Getty Images
Getty Images

В рамках 31-го тура чемпионата Испании Кадис на своем поле встретился с Барселоной.

Неожиданно аутсайдер Ла Лиги довольно сильно провел этот поединок, играя на равных с признанным грандом испанского и мирового футбола, но удержать свои ворота сухими им не удалось.

На 37-ой минуте португальский нападающий каталонцев Жоау Фелиш. После углового мяч отскочил туда, где находился форвард, который ударом через себя открыл счет в матче.

Данный эпизод стал самым ярким в этом поединке и, собственно, единственным забитым голом, что позволило коллективу Хави добыть тяжелые три очка на выезде.

Статистика матча чемпионата Испании Кадис - Барселона

Кадис - Барселона 0:1

xG: 0.76 - 0.85
Удары: 14 - 12
Удары в створ ворот: 3 - 2
Владение мячом: 38% - 62%

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига кадис

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