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Деле Алли: Моя цель - чемпионат мира

Англичанин хочет попасть на престижный турнир.
Сегодня, 10:50
Деле Алли / Getty Images
Деле Алли / Getty Images

Хавбек Эвертона Деле Алли рассказал, что его мотивирует каждый день.

"Я знаю свой уровень как игрок. Знаю, до чего могу дойти, насколько хорошим могу быть, если ментально в порядке и хорошо себя чувствую.

Каждый день в 11 часов мне приходит напоминание в телефоне: "ЧМ-2026". Это моя цель".

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"Люди скажут: "Он не играл целый год", но мне все равно, я знаю свой уровень", — сказал Алли в интервью Monday Night Football.

Напомним, в текущем сезоне англичанин лечится от травмы, ввиду чего на поле ни разу не вышел.

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