Деле Алли: Моя цель - чемпионат мира
Англичанин хочет попасть на престижный турнир.
Хавбек Эвертона Деле Алли рассказал, что его мотивирует каждый день.
"Я знаю свой уровень как игрок. Знаю, до чего могу дойти, насколько хорошим могу быть, если ментально в порядке и хорошо себя чувствую.
Каждый день в 11 часов мне приходит напоминание в телефоне: "ЧМ-2026". Это моя цель".
Читай также: Горячая девушка Деле Алли опубликовала пикантные фото в образе русалки
"Люди скажут: "Он не играл целый год", но мне все равно, я знаю свой уровень", — сказал Алли в интервью Monday Night Football.
Напомним, в текущем сезоне англичанин лечится от травмы, ввиду чего на поле ни разу не вышел.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!