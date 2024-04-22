Один из героев Эль Класико высказался о своем будущем в Реале

Васкес пока сосредоточен на завершении нынешнего сезона.

Фулбек Реала Лукас Васкес ответил на вопрос касаемо своего будущего в клубе.

"Люблю играть за Реал. Это как сон".

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"Пока не знаю относительно будущего. Полностью сосредоточен на этом сезоне", – сказал Васкес в интервью журналисту Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету 32-летнего испанца два гола и четыре ассиста в 25 матчах Ла Лиги.

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