Один из героев Эль Класико высказался о своем будущем в Реале
Васкес пока сосредоточен на завершении нынешнего сезона.
Фулбек Реала Лукас Васкес ответил на вопрос касаемо своего будущего в клубе.
"Люблю играть за Реал. Это как сон".
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"Пока не знаю относительно будущего. Полностью сосредоточен на этом сезоне", – сказал Васкес в интервью журналисту Фабрицио Романо.
В текущем сезоне на счету 32-летнего испанца два гола и четыре ассиста в 25 матчах Ла Лиги.
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