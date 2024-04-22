Защитник Реала может продолжить карьеру в АПЛ

Крайний защитник Реала Ферлан Менди может летом покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо с ссылкой на Сaught Оffside.

На французского футболиста претендуют Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Арсенал. Сам игрок готов к смене команды, надеясь получить постоянную игровую практику.

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Напомним, действующий контракт 28-летнего фулбека рассчитан до лета 2025 года. Стороны пока не ведут переговоры о продлении сотрудничества.

В текущем сезоне на счету Менди 21 матч в рамках Ла Лиги, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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