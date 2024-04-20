Капитан Реала определился с местом продолжения карьеры

Начо не хочет играть против Реала и может перейти в МЛС. Об этом сообщает издание Marca.

Это предпочтительный вариант для футболиста, который не заключил контракт с новым клубом, но до 30 июня сосредоточен на помощи Реалу во всех турнирах.

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Уход из мадридского клуба не связан с финансами, а с желанием получить новый опыт.

Несмотря на интерес Интера, переход туда маловероятен из-за нежелания играть против Реала.

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