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Капитан Реала определился с местом продолжения карьеры

Начо решил покинуть Европу.
Сегодня, 12:21
Начо / Getty Images
Начо / Getty Images

Начо не хочет играть против Реала и может перейти в МЛС. Об этом сообщает издание Marca.

Это предпочтительный вариант для футболиста, который не заключил контракт с новым клубом, но до 30 июня сосредоточен на помощи Реалу во всех турнирах.

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Уход из мадридского клуба не связан с финансами, а с желанием получить новый опыт.

Несмотря на интерес Интера, переход туда маловероятен из-за нежелания играть против Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: начо Реал Мадрид

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