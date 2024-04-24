Экс-тренер Ман Юнайтед подтвердил интерес Баварии к себе
Но пока Ральф Рангник сконцентрирован на Евро-2024
Немецкий специалист Ральф Рангник прокомментировал слухи о вероятном назначении в Баварию.
По словам тренера, интерес мюнхенцев к нему действительно существует, и он проинформировал об этом Федерацию Футбола Австрии, ведь сейчас возглавляет их взрослую сборную.
«Бавария связалась со мной, и я проинформировал об этом австрийскую федерацию.
Мое внимание сейчас сосредоточено на Австрии и Евро.
Если Бавария скажет мне: мы хотим тебя... тогда я должен спросить себя: хочу ли я этого вообще?", - сказал 90Minuten.
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