Экс-тренер Ман Юнайтед подтвердил интерес Баварии к себе

Но пока Ральф Рангник сконцентрирован на Евро-2024

Немецкий специалист Ральф Рангник прокомментировал слухи о вероятном назначении в Баварию.

По словам тренера, интерес мюнхенцев к нему действительно существует, и он проинформировал об этом Федерацию Футбола Австрии, ведь сейчас возглавляет их взрослую сборную.

«Бавария связалась со мной, и я проинформировал об этом австрийскую федерацию.

Мое внимание сейчас сосредоточено на Австрии и Евро.

Если Бавария скажет мне: мы хотим тебя... тогда я должен спросить себя: хочу ли я этого вообще?", - сказал 90Minuten.

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