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Ноттингем - Ман Сити: Обзор и результат матча Чемпионата Англии 28.04.2024

"Горожане" вплотную приблизились к Арсеналу.
Сегодня, 20:31
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В рамках 35-го тура АПЛ Манчестер Сити встретился с Ноттингем Форест.

"Лесники" неожиданно имели несколько моментов, чтобы забить, в частности, на 38-ой минуте в исполнении Криса Вуда и на 45-ой после удара Мурильо, но несмотря на это Ман Сити довольно уверенно победил в этом матче.

На 32-ой минуте счет открыл Йошко Гвардиол, а на 72-ой Эрлинг Холанд, который вышел на замену удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, Ман Сити приблизился вплотную к Арсеналу, имея, всего лишь 1 очко отставания и матч в запасе. Ноттингем имеет лишь на один пункт больше чем у Лутона, имея угрозу вылета из АПЛ.

Статистика матча Чемпионата Англии Ноттингем Форест - Манчестер Сити

Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2

Голы: Гвардиол, 32, Холанд, 72

xG: 1.52 - 0.70
Удары: 15 - 10
Удары в створ ворот: 2 - 4
Владение мячом: 32% - 68%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Ноттингем Форест

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