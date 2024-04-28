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Вторые после Реала: Аутсайдер АПЛ установил интересное достижение в матчах против Гвардиолы

Но победить это не помогает.
Сегодня, 20:49
Ноттингем Форест / Getty Images
Ноттингем Форест / Getty Images

В рамках 35-го тура АПЛ Ноттингем Форест проиграл Манчестер Сити.

Как сообщает OptaJoe, несмотря на поражение, "лесники" установили достижение в матчах против Пепа Гвардиолы.

В обоих поединках этого чемпионата Ноттингем нанес больше ударов чем Манчестер Сити (14 против 11 сегодня и 10 против 7 в первом круге - прим.) Таким образом, Форест стали первым клубом с сезона-2009/10, которому удалось в обоих поединках чемпионата "перебить" команду Гвардиолы. Тогда это сделал Реал Мадрид.

Отметим, что в обоих матчах сезона аутсайдер АПЛ проиграл с одинаковым счетом 0:2.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Ноттингем Форест Пеп Гвардиола

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