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Тренер Жироны назвал новую цель команды после победы над Барселоной

Особое внимание будет уделено Артему Довбику.
Сегодня, 11:40
Мичел / Getty Images
Мичел / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел заявил, что его подопечные нацелены на помощь Артему Довбику в бомбардирской гонке.

"То, что мы сделали - это невероятно, исторически. Мы также близки к званию лучшего бомбардира. "Пичичи" Довбика - это еще одна цель. Мы будем защищать вторую позицию".

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"Следующий шаг - это выиграть титул с Жироной. Это трудная задача. Теперь мы сыграем в Лиге чемпионов, в Ла Лиге, в Кубке. Иногда мечты сбываются", - сказал Мичел в интервью Marca.

Напомним, что Довбик лидирует в борьбе за награду главного бомбардира Ла Лиги, забив 20 голов. На второй строчке идет Джуд Беллингем, отстающий на два мяча.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Жирона - Барселона (4:2).

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Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

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