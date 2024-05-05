Тренер Жироны назвал новую цель команды после победы над Барселоной

Главный тренер Жироны Мичел заявил, что его подопечные нацелены на помощь Артему Довбику в бомбардирской гонке.

"То, что мы сделали - это невероятно, исторически. Мы также близки к званию лучшего бомбардира. "Пичичи" Довбика - это еще одна цель. Мы будем защищать вторую позицию".

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"Следующий шаг - это выиграть титул с Жироной. Это трудная задача. Теперь мы сыграем в Лиге чемпионов, в Ла Лиге, в Кубке. Иногда мечты сбываются", - сказал Мичел в интервью Marca.

Напомним, что Довбик лидирует в борьбе за награду главного бомбардира Ла Лиги, забив 20 голов. На второй строчке идет Джуд Беллингем, отстающий на два мяча.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Жирона - Барселона (4:2).

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