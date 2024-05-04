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Довбик - шестой украинец в истории, забивший 2+ гола Барселоне

Украинец отличился в обоих матчах против каталонцев.
Сегодня, 22:20
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 34-го тура Ла Лиги Жирона встретилась с Барселоной и победила со счетом  4:2.

Первый гол подопечных Мичела забил Артем Довбик, для которого это уже второй гол в ворота "сине-гранатовых", ведь он отмечался и в матче первого круга, который закончился и с таким же счетом.

Таким образом, форвард стал шестым украинцем, который забил 2+ гола в ворота Барселоны и третьим, кто сделал это в 21 веке.

Ранее это удавалось Андрею Шевченко (3 за Динамо, 2 за Милан), Сергею Реброву (3 за Динамо), Олегу Саленко (1 за Динамо, 2 за Логроньес), Виктору Леоненко (2 за Динамо) и Александру Гладкому (2 за Шахтер).

Отметим, что свои голы за Логроньес Саленко забивал в период выступлений за сборную рф.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона артем довбик

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Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона
Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

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