Довбик - шестой украинец в истории, забивший 2+ гола Барселоне

В рамках 34-го тура Ла Лиги Жирона встретилась с Барселоной и победила со счетом 4:2.

Первый гол подопечных Мичела забил Артем Довбик, для которого это уже второй гол в ворота "сине-гранатовых", ведь он отмечался и в матче первого круга, который закончился и с таким же счетом.

Таким образом, форвард стал шестым украинцем, который забил 2+ гола в ворота Барселоны и третьим, кто сделал это в 21 веке.

Ранее это удавалось Андрею Шевченко (3 за Динамо, 2 за Милан), Сергею Реброву (3 за Динамо), Олегу Саленко (1 за Динамо, 2 за Логроньес), Виктору Леоненко (2 за Динамо) и Александру Гладкому (2 за Шахтер).

Отметим, что свои голы за Логроньес Саленко забивал в период выступлений за сборную рф.

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