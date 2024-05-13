Тренер сборной Англии прокомментировал слухи об интересе Манчестер Юнайтед

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о слухах, которые связывают его с Манчестер Юнайтед.

По словам местного специалиста, он полностью сфокусирован на предстоящем Евро-2024 с «тремя львами».

«Это нонсенс. Не было никаких разговоров, у меня есть одна вещь, на которой я должен сосредоточиться - и это как можно более успешный турнир с Англией", - сказал Саутгейт.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ повторил антирекорд 50-ти летней давности.

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