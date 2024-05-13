Гвардиола: Если Ман Сити не победит Тоттенхэм, то не выиграет АПЛ

Главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола высказался о поединке с Тоттенхэмом, который состоится завтра, 14 мая.

По словам испанца, у его команды есть только один вариант, который устраивает в этом матче.

"Это же очевидно. У нас есть только один вариант - выиграть игру. Мы путешествуем ради этого.

Если мы не выиграем у Тоттенхэма, мы не выиграем Премьер-лигу.

Мы знаем, за что играем. Должно быть правильное напряжение и сосредоточенность. Если вы играете в эти игры расслабленно, это огромная проблема", сказал Пеп.

Отметим, что сейчас Арсенал опережает Ман Сити на один пункт, но у «горожан» матч в запасе как раз против Тоттенхэма.

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