Гвардиола: Фергюсон, Венгер, Моуриньо могли бы выиграть АЛП 4 раза подряд, но не смогли

Испанский наставник отметил, как сложно сделать то, к чему приближается его команда.

Во вторник, 14 мая, в Лондоне состоится перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между Тоттенхэмом и Манчестер Сити.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола отметил, что его команда может установить новый рекорд, став четыре раза подряд чемпионом Англии.

"Ни одна из команд не выигрывала АПЛ четыре раза подряд, что показывает, насколько сложно это сделать! В ином случае Ливерпуль в 1980-х, сэр Алекс Фергюсон в 1990-х, Челси с Романом Абрамовичем, Жозе Моуриньо, Арсенал с Венгером...они бы это сделали. Но они не сделали", - цитирует испанца Фабрицио Романо.

Напомним, что Манчестер Сити отстает от Арсенала, который лидирует в АПЛ, на одно очко. При этом манчестерский коллектив сыграл на один матч меньше.

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Стартовый свисток поединка между Тоттенхэмом и Манчестер Сити прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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